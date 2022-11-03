Хуснуллин назвал сроки запуска движения по обеим полосам Крымского моста

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До 20 декабря планируется запустить движение по обеим полосам правой стороны Крымского моста. Об этом сегодня заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании у президента Владимира Путина.

«Запустить движение по обеим полосам правой стороны моста планируем 5 декабря по одной полосе, 20 декабря - по второй», - отметил он.

Кроме того, чиновник отметил, что монтаж металлических конструкций на мосту планируется начать с 5 по 10 ноября. Сейчас в работах задействовано два плавучих крана, 500 человек и 50 единиц техники.

«Работы на объекте ведутся круглосуточно», - добавил Марат Хуснуллин.

Напомним, взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. ФСБ России и Следственный комитет сразу же начали расследование. Было возбуждено уголовное дело о теракте. В его организации обвинили главу военной разведки Украины Кирилла Буданова. По версии спецслужбы, он контролировал действия агентов и их сообщников. Также сообщалось, что взрывное устройство для подрыва Крымского моста было отправлено из порта Одессы еще в начале августа.