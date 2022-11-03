Стравить Иран и Саудовскую Аравию: как США пытаются развязать конфликт на Ближнем Востоке

На это указывает разразившаяся шумиха в американской прессе о возможной атаке Ирана на Саудовскую Аравию. При этом сами стороны конфликта ни о каком обострении не заявляют.

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Соединенные Штаты Америки пытаются стравить двух союзников России и развязать еще один конфликт на Ближнем Востоке. По крайней мере, на это указывает разразившаяся шумиха в американской прессе о возможной атаке Ирана на Саудовскую Аравию. Как пишут СМИ, Эр-Рияд представил Вашингтону и подтверждающие нападение разведданные. В Белом доме, естественно, тут же выразили беспокойство. При этом сами стороны конфликта ни о каком обострении не заявляют.

В Иранском городе Шираз над куполом мавзолея Шах-Черах поднят красный флаг. Событие попало на полосы западных изданий: ни что иное как «красное знамя возмездия», пишут американские СМИ, уточняя, что так Тегеран посылает сигнал объявления войны и кровной мести.

«Пентагон "обеспокоен" признаками неизбежного нападения со стороны Ирана». «Саудовская Аравия и США приведены в состояние повышенной готовности после предупреждения о готовящемся нападении Ирана». Именно так звучат заголовки американской прессы.

Красный - цвет, символизирующий для иранцев кровь мучеников. Знамя разворачивают даже во время религиозных процессий. Последний раз он был поднят после убийства генерала Сулеймани два года назад. Теперь - в память о погибших в теракте 26 октября - вооруженное нападение на людей в районе этой же мечети привело к гибели 15 человек. Тогда в иранском парламенте прозвучал важный тезис: «теракт - это попытка врагов разрушить систему безопасности государства».

«Иран посылает этот сигнал США и Аравии, протестуя против доминирования Запада в регионе. Иран обвиняет Саудовскую Аравию в финансировании лондонского канала Iran International, который освещает иранские протесты и с симпатией относится к протестующим», - заявила старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Лана Раванди-Фадаи.

А Ираном такое освещение событий воспринимается болезненно. Западные СМИ продолжили: Тегеран в ближайшие 48 часов может нанести удары по Ираку и Саудовской Аравии. Мишенью в Ираке может стать курдский город Эрбиль, где расположены американские военные базы. В прошлом сентябре иранцы уже наносили по нему массированные ракетные удары. Куда сложнее - тема эскалации с саудитами.

«Вся информация об агрессивности Ирана исходит даже не из Саудовской Аравии, а с модными ссылками на саудовские спецслужбы, сама Саудовская Аравия молчит, Иран тоже не делает агрессивных заявлений в адрес Аравии», - сказала политолог-востоковед Карине Геворгян.

Ни Эр-рияд, ни Тегеран официально ситуацию пока не комментировали. Нагнетает только пресса, причем даже не арабоязычная. Интересно, что после этих слухов, в сервисе Flightradar24 замечены самолеты Саудовского Королевства, которые патрулировали свои нефтяные объекты.

«Думать, что Иран первым нападет на саудовцев, тем более сейчас, когда проходит саммит ЛАГ, это было бы не кстати. Достаточно запутанное дело, возникает ощущение, что это провокация, Ирану это не совсем нужно», - поделился востоковед Александр Малашенко.

Шумиха поднялась сразу после саммита Лиги арабских государств. Несмотря на принципиальные разногласия, Иран и Саудовская Аравия налаживают сотрудничество: обсуждают способы урегулирования конфликта в Йемене, обоюдно возобновляют работу посольств, договариваются о совместном контроле безопасности в Персидском заливе. И такая оттепель в отношениях двух соседних государств явно не устраивает Вашингтон. Пентагон чуть ли не на полпути к новому театру военных действий.

«Мы обеспокоены ситуацией и угрозой в регионе. Поддерживаем контакты с нашими саудовскими партнерами. Я повторюсь - мы оставляем за собой право на защиту и самооборону независимо от того, где служат наши войска: в Ираке или в другом месте», - заявил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.

А вот еще чем обеспокоены США. Накануне российский вице-премьер Александр Новак заявил о намерении подписать с Ираном соглашение о зоне свободной торговли в ЕАЭС. А это новые транспортные узлы, совместные банковские и финансовые институты, а также больше контрактов в энергетической и нефтяной отраслях. Да и не только Иран, а уже весь ближневосточный регион стремится к независимости.

«Только в нефтяной отрасли мы видим, что глобальные инвестиции в период до 2045 года потребуют в общей сложности 12 триллионов, я повторяю триллионов с буквой "Т". ОПЕК полностью привержена содействию по обеспечению устойчивой и стабильной среды в нефтяной промышленности», - сообщил генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гайс.

На Ближнем Востоке с нефтью все стабильно, на Западе же - разгорается топливный кризис, к этому привела политика «угроз и ультиматумов» со стороны американских и европейских политиков. И вот новость: ВМС Корпуса Стражей Исламской Революции в Персидском заливе задержали иностранный танкер с 11 миллионами литров контрабандного топлива. Еще одно «случайное совпадение» на фоне активно транслирующихся по ту сторону новостей об «иранской угрозе миру».