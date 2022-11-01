РФ и Иран договорились о подписании соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС

Иранские и российские компании уже имеют договоренности о совместных проектах в некоторых областях.

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Россия и Иран договорились о подписании соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с ЕАЭС. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак в ходе пресс-конференции по итогам заседания российско-иранской межправительственной комиссии.

«Договорились о заключении в ближайшее время соглашения о зоне свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом», - уточнил он, передает ТАСС.

Как уточняется, иранские и российские компании уже имеют договоренности о совместных проектах в области машиностроения, автомобилестроения, авиастроения.

«Уже есть совместные проекты, договоренности между российскими и иранскими компаниями по организации необходимых совместных предприятий», - подчеркнул Новак.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что более тесная интеграция стран ЕАЭС позволит сделать их экономики более сильными и независимыми. По его словам, преимущества интеграционного курса еще лучше заметны в нынешней международной обстановке. Путин отметил, что сложившиеся условия отражают практически агрессию со стороны некоторых недружественных государств.