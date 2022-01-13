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В правительстве поддержали инициативу об онлайн-продаже рецептурных лекарств

Иван Линдеманн
21:50 13.01.2022
Об этом рассказал заместитель руководителя фракции ЕР в Государственной думе Андрей Исаев.
В правительстве поддержали инициативу об онлайн-продаже рецептурных лекарств
© Фото: Aleksander Polyakov LonalLookPress
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Правительство России поддержало инициативу об онлайн-торговле рецептурными лекарствами. Об этом рассказал заместитель руководителя фракции ЕР в Государственной думе Андрей Исаев.

«Инициативу партии об онлайн-торговле рецептурными лекарствами поддержало правительство», - цитирует РИА Новости сообщение.

Инициатива призвана не только сделать лекарства доступнее для граждан, но и повысить конкуренцию на рынке, что станет плюсом для потребителей. Исаев отметил, что нынешняя ситуация создает перекос в лечении. Когда безрецептурные препараты можно приобрести через Интернет, а рецептурные – нет, люди склонны выбирать первый вариант. В результате качество лечения может упасть.

Ранее руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что в 2023 году все медучреждения страны начнут выдавать рецепты в электронной форме. Это исключит многократный отпуск лекарства по одному и тому же рецепту, к тому же подделать документ будет невозможно.

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