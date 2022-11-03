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«Эмоции переполняют»: освобожденный из украинского плена рассказал о возвращении домой

21:42 03.11.2022
По словам Юрия, первым делом он планирует вернуться к своим родственникам и восстановить документы.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Освобожденный из украинского плена, российский военнослужащий Юрий, рассказал о своем возвращении домой. По словам мужчины, его переполняют эмоции, он с нетерпением ждет момента, когда сможет воссоединиться с семьей.

«Эмоции переполняют. Самое главное в такой ситуации молиться. Я постоянно молился, родители молились за меня, за ребят. Благодаря Министерству обороны России, Москве, я обменен. Меня дома ждет семья. Сыну 2,5 года, у него было день рождения вчера. В планах сперва восстановить документы, вернуться домой, обнять семью», - поделился личным военнослужащий.

В четверг, 3 ноября, в Минобороны России сообщили о возвращении из украинского плена 107 российских военнослужащих. В военном ведомстве подчеркнули, что освобожденных доставят в Москву самолеты военно-транспортной авиации. Вернувшиеся из плена бойцы пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях МО РФ.

Всем освобожденным из вражеского плена оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Освобожденные военнослужащие уже связались со своими родственниками и поделились первыми впечатлениями о возвращении на родную землю.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина, Николай Баранов

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