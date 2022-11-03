В МО РФ заявили о возвращении из украинского плена 107 российских военнослужащих
В Минобороны России сообщили о возвращении из украинского плена 107 российских военнослужащих.
«Третьего ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», - говорится в сообщении.
В российском оборонном ведомстве добавили, что освобожденных доставят в Москву самолеты военно-транспортной авиации. Вернувшиеся из плена бойцы пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях МО РФ.
Всем освобожденным из вражеского плена оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов