В МО РФ заявили о возвращении из украинского плена 107 российских военнослужащих

В российском оборонном ведомстве сообщили, что всем освобожденным из вражеского плена оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

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В Минобороны России сообщили о возвращении из украинского плена 107 российских военнослужащих.

«Третьего ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 107 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», - говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве добавили, что освобожденных доставят в Москву самолеты военно-транспортной авиации. Вернувшиеся из плена бойцы пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях МО РФ.

Всем освобожденным из вражеского плена оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов