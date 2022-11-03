Москва передала послу Великобритании доказательства связи Лондона с атакой на Севастополь

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Россия сегодня передала британскому послу Деборе Броннерт и военному атташе Соединенного Королевства доказательства связи Лондона с атакой на базу Черноморского флота в Севастополе. Об этом в эфире телеканала Sky News сообщил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

«Это будет опубликовано очень скоро. Может быть, сегодня, может быть, завтра. Мы знаем, что это произошло, и это опасно. Это должно служить предупреждением, что Великобритания слишком глубоко вовлечена в этот конфликт, это означает, что ситуация становится все более опасной», - передает ТАСС слова посла.

Напомним, ранее в МИД России заявили, что Великобритания передала Украине подводные беспилотники, с помощью которых Киев мог совершить теракт против кораблей Черноморского флота. Также имеются данные, что в Николаевской области готовят подводных диверсантов.

В связи этим в Министерство иностранных дел РФ вызвали британского посла Дебору Броннерт. Ей заявили решительный протест в связи с активным участием Лондона в подготовке и снабжении подразделений сил специальных операций Украины.