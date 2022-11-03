«Давай, зай, я тебя люблю»: боец ВС РФ позвонил домой сразу после освобождения из плена

Супруга была очень рада услышать мужа после долгого отсутствия.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Более ста российских бойцов в четверг вернулись из украинского плена, в котором им грозила смертельная опасность. Освобожденные военнослужащие уже связались со своими родственниками и поделились первыми впечатлениями.

«Нас обменяли. Отличное самочувствие. Намного лучше. Морально лучше и физически», - рассказал вернувшийся из плена военнослужащий Анатолий.

По словам бойца, его дома ждут мама, брат, жена и дети. Анатолий уже созвонился с супругой. Она была очень рада услышать новость о возвращении от мужа.

Напомним, что обмен прошел сегодня, 3 ноября. С подконтрольной Киеву территории удалось вернуть 107 военнослужащих.