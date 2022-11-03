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Прорывая оборону: как артиллеристы зачищают позиции украинских боевиков под Артемовском

Валентин Гвоздев
18:30 03.11.2022
Военный корреспондент Валентин Гвоздев, рискуя жизнью, добрался до секретного расположения батареи ВДВ рядом с неприятельскими войсками.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В окрестностях Артемовска дорога под обстрелом. Машина съемочной группы «Звезды» мчит на предельной скорости, не обращая внимания на ямы и выбоины. Нужно двигаться максимально быстро, чтобы не попасть под обстрел. В нескольких километрах до пункта назначения прячем машину в посадке и выдвигаемся к артиллеристам ВДВ.

Позиции артбатареи хорошо замаскированы. Гаубицу Д-20 нельзя опознать даже с расстояния в пять метров. Считаные секунды - и орудие готово к бою. Разведка доложила о скоплении противника, медлить нельзя. За перемещениями националистов наблюдают с воздуха. Батарея получила координаты цели. Это пехота ВСУ, укрывшаяся в лесополосе. Для поражения живой силы противника используют осколочно-фугасные снаряды. За первым выстрелом сразу следует корректировка огня, ее также производят с беспилотников.

Удар наносит целая батарея, у каждого орудия свой корректировщик, это позволяет использовать более точно гаубицы и вести огонь практически без перерыва. При такой интенсивности стрельбы противник и головы не может поднять. 152-миллиметровые гаубицы Д-20. Артиллерия ВДВ обычно использует орудия меньшего калибра. Однако проблем с использованием этих орудий десантники не испытывают. Дальность стрельбы Д-20 порядка 20 километров. Если цель ближе, корректируют не только положение ствола, но и сам заряд.

Первая линия обороны противника на Артемовском направлении прорвана. Националисты несут колоссальные потери. К тому же ракетные и артиллерийские удары нарушили пути снабжения, об этом можно судить по значительному снижению активности украинской артиллерии. Наши войска продолжают наступление под Артемовском, окружая националистов.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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