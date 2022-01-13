В МИД РФ назвали неприемлемыми националистические высказывания нового казахстанского министра Умарова

Русофобские высказывания нового министра информации и общественного развития Казахстана являются неприемлемыми. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Любые националистические, ксенофобские высказывания, разжигающие чувство ненависти или неприязни между народами, народностями, национальностями неприемлемы, потому что это наша принципиальная позиция», - сказала она в ходе брифинга.

При этом Захарова отметила, что руководство Казахстана нацелено на углубление дружественных отношений с Россией, а назначением Умарова министром – это внутреннее дело республики.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что Россия будет оценивать министра только по высказываниям на новом посту. Умаров был назначен на должность министра информации Казахстана 11 января. После этого руководитель Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что ведомство отказывается работать и поддерживать любые контакты с ним из-за его русофобских взглядов.