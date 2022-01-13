Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МИД РФ назвали неприемлемыми националистические высказывания нового казахстанского министра Умарова

Иван Линдеманн
17:57 13.01.2022
При этом Мария Захарова отметила, что руководство Казахстана нацелено на углубление дружественных отношений с Россией, а назначением Умарова министром – это внутреннее дело республики.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: gov.kz
Читайте нас на:

Русофобские высказывания нового министра информации и общественного развития Казахстана являются неприемлемыми. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Любые националистические, ксенофобские высказывания, разжигающие чувство ненависти или неприязни между народами, народностями, национальностями неприемлемы, потому что это наша принципиальная позиция», - сказала она в ходе брифинга.

При этом Захарова отметила, что руководство Казахстана нацелено на углубление дружественных отношений с Россией, а назначением Умарова министром – это внутреннее дело республики.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что Россия будет оценивать министра только по высказываниям на новом посту. Умаров был назначен на должность министра информации Казахстана 11 января. После этого руководитель Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что ведомство отказывается работать и поддерживать любые контакты с ним из-за его русофобских взглядов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:18 В стране и мире
Видео
Курил в гостях у знакомой: что известно о гибели подростка на Алтае после курения вейпа
18:18 Армия
Видео
Завершение миссии: как происходит возвращение миротворцев ОДКБ после операции в Казахстане
16:17 Армия
Видео
Шойгу: миротворцам удалось в первые дни высвободить 1 600 силовиков Казахстана
16:15 Армия
Видео
Первые подразделения российских десантников из состава миротворцев ОДКБ вылетели из Казахстана
14:42 В стране и мире
В МИД РФ назвали лукавой и двуличной позицию Запада по нерасширению НАТО
Популярное
Видео
Опубликованы кадры первого полета изготовленного с нуля стратегического ракетоносца Ту-160М
Врач назвал способ восстановления печени после праздников
Отец девятилетней студентки МГУ Тепляковой попросил педагогов о «неофициальном» экзамене
Видео
Спасенный в тундре: потерявшийся на Ямале рассказал, как ему удалось выжить в 40-градусный мороз
Врач предупредил о смертельной опасности бессонницы
Мясников назвал источник новых штаммов COVID-19
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.