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В МИД РФ сочли внутренним делом Казахстана назначение Умарова министром информации

Иван Линдеманн
17:04 13.01.2022
Мария Захарова отметила, что МИД считает неприемлемыми любые заявления националистического толка.
В МИД РФ сочли внутренним делом Казахстана назначение Умарова министром информации
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Назначение Аскара Умарова министром информации и общественного развития Казахстана – это внутреннее дело республики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Напомним, что ранее этот политик неоднозначно высказывался в адрес Москвы.

«Руководство Казахстана твердо следует курсу на всестороннее углубление дружественных отношений с нашей страной и обеспечение прав всех без исключения граждан Казахстана», - добавила Захарова во время брифинга.

Также она отметила, что МИД считает неприемлемыми любые заявления националистического толка.

Ранее на этот счет высказался и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что РФ готова работать со всеми членами нового кабмина братской страны и будет оценивать Умарова только по высказываниям на новом посту.

Умаров был назначен на должность министра информации Казахстана 11 января. Сразу после этого руководитель Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что ведомство отказывается работать и поддерживать любые контакты с Умаровым из-за его русофобских взглядов.

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