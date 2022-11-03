В Минэкономразвития РФ назначили временного куратора туризма

Им стал действующий заместитель главы ведомства Дмитрий Вахруков, который отвечает за региональную политику.

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В Министерстве экономического развития России назначили временного куратора туристической отрасли. Им стал действующий заместитель главы ведомства Дмитрий Вахруков, который отвечает за региональную политику. Об этом заявили в Ассоциации туроператов.

«Согласно приказу министра, куратор-заместитель, отвечающий за туротрасль, должен координировать и заниматься реализацией приоритетных направлений госрегулирования туристической деятельности», - говорится в сообщении АТОР.

Отмечается, что Дмитрий Вахруков будет курировать вопросы туризма в Минэкономразвития до момента назначения профильного руководителя отрасли.

Напомним, в конце октября президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму (Ростуризм). В целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристической деятельности функции упраздняемого ведомства будут переданы Министерству экономического развития РФ, которому в течение полугода необходимо будет создать нормативную базу с учетом новых функций.

Глава государства поручил правительству обеспечить в установленные российским законодательством сроки проведения ликвидационных процедур в связи с упразднением федерального органа.