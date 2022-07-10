В Москву из-за технических причин вернулся самолет, летевший в Самарканд

В настоящее время воздушное судно находится на запасной полосе вылета, никто не пострадал.

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Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия», вылетевший рейсом «Москва - Самарканд», вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. В настоящее время воздушное судно находится на запасной полосе вылета, никто не пострадал.

«Рейс FV-6552 авиакомпании "Россия" вылетел сегодня из международного аэропорта Самарканд в 07.17 (05.17 мск) по расписанию в Москву. По техническим причинам экипаж принял решение на возврат в аэродром вылета и произвел посадку в штатном режиме в 9.00 (7.00)», - цитирует РИА Новости сообщение источника в аэропорту Самарканда.

В прошлом году самолет, который следовал из Челябинска в Норильск, при посадке в пункте назначения выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Отмечается, что на борту воздушного судна находились 81 пассажир и шесть членов экипажа.