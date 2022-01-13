Минобрнауки может обновить рекомендации по формату учебы в вузах к февралю

Министерство образования и науки России к февралю может обновить рекомендации по формату учебы в высших учебных заведениях на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом заявил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев.

«Поскольку сейчас идет сессия, то нет таких массовых скоплений. К началу семестра, как правило, семестр начинается у нас во второй неделе февраля, к тому времени по ситуации будут приняты рекомендации соответствующие», - сказал он ТАСС в кулуарах Гайдаровского форума.

Согласно действующему указу, вузы России могут обучать студентов удаленно. В дистанционном формате разрешено проводить и сессии.

Тем временем школьники после новогодних каникул вернулись к очному формату обучения. Как заявил глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов, дистанционная учеба будет вводиться в 2022 году лишь в исключительных ситуациях.