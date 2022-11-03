Опубликованы кадры с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими
Видеозапись с освобожденными публикует депутат Госдумы Шамсаил Саралиев в telegram-канале.
© Видео: Шамсаил Саралиев, telegram © Фото: Шамсаил Саралиев, telegram
В Сети появились кадры с вернувшимися с подконтрольной Киеву территории российскими военнопленными.
Видеозапись с освобожденными публикует депутат Госдумы Шамсаил Саралиев в telegram-канале.
В Минобороны России сегодня сообщили о возвращении из украинского плена 107 российских военнослужащих. Освобожденных доставят в Москву военно-транспортными самолетами.