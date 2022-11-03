Встать на крыло: как молодые летчики-истребители ЗВО готовятся к службе в зоне спецоперации

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Молодые летчики готовятся принять участие в специальной военной операции. В настоящее время они проходят дополнительный практический и теоретический курсы подготовки. В рамках плановых полетов летчики-истребители отрабатывают задачи по обнаружению и перехвату воздушных целей.

Роль условного противника выполняют экипажи самолетов оперативно-тактической авиации. Во время полетов истребителям предстоит своевременно обнаружить и первыми на большом удалении условно пустить ракеты «воздух-воздух». Средствами объективного контроля фиксируются данные условных пусков. Помимо этого, молодые летчики отрабатывают задачи по преодолению и уничтожению средств ПВО, полеты на малых высотах, маневрирование, а также применение ракет «воздух-РЛС».

«Сейчас учебно-тренировочные полеты, в основном, происходят в сложных метеоусловиях, так как погода позволяет только такие. Отрабатываем взлеты, посадки, а также различные маневры в воздухе - то же в сложных метеоусловиях. Тренируем пуски ракет. Выполняем задачи по прикрытию самолетов Су-34 и Су-25 при нанесении ударов по противнику. Когда поступает задача о взлете, наборе высоты - уходим в зону патрулирования. Затем происходит работа - слежу за самолетами и противником - просматриваю воздушные и наземные цели», - рассказал старший летчик авиационного звена многоцелевых истребителей Су-35 Алексей.

Кроме того, Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры и боевой технике ВСУ. Экипажи истребителей Су-35С применяют широкий спектр авиационных средств поражения. Перед вылетом все самолеты проходят комплексную подготовку специалистами инженерно-технического состава - проводится проверка работы всех систем авиационных комплексов, подвеска средств поражения и заправка воздушных судов.

Ранее летчик истребителя Су-35С рассказал о воздушном поединке с противником в зоне боевого соприкосновения. Инцидент произошел во время рутинного патрулирования. По словам Александра, он заблаговременно обнаружил противника в небе и уничтожил его ракетой большой дальности.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов