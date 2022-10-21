Макрон возмутился двойными стандартами США в вопросе цен на газ

Президент Франции подчеркнул, что такая политика Соединенных Штатов не может остаться без внимания и должна обсуждаться.

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Французский лидер Эммануэль Макрон обвинил Вашингтон в том, что они прибегают к двойным стандартам в ситуации с установлением цен на газ. Об этом французский президент заявил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

«Американский газ стоит на внутреннем рынке в три-четыре раза дешевле, чем та цена, по которой его предлагают приобретать европейцам. Это двойные стандарты», - сказал он.

Президент Франции подчеркнул, что такая политика Соединенных Штатов не может остаться без внимания и должна обсуждаться.

«Речь идет об искренности в трансатлантической торговле...Я намерен поднять этот вопрос во время моего визита в США в декабре», - добавил Макрон.

Ранее, 18 октября, стало известно, что Еврокомиссия предложила странам ЕС меру для борьбы с кризисом в сфере энергетики - европейским державам было рекомендовано делиться друг с другой голубым топливом в случае, если наступит критическая ситуация.