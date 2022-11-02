Путин назвал святой обязанностью всех уровней власти поддержку военнослужащих

Президент отметил, что необходимо выявлять и реализовывать лучшие практики в этой области.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Mikhail Metze, lKremlin Pool, Globallookpress

Поддержка российских военнослужащих является святой обязанностью всех уровней власти. Об этом в ходе встречи с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым заявил президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что необходимо оказывать и прямую адресную помощь семьям военных.

«Это святая обязанность. Поддержка этих людей - это святая обязанность всех уровней власти: и федерального, и регионального, и муниципального», - сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что необходимо выявлять и реализовывать лучшие практики в этой области. Также нужно оказывать поддержку и жителям новых регионов.

«Надо безусловно поддерживать всех наших коллег и жителей новых российских субъектов, территорий, без всякого сомнения», - отметил глава государства.

Напомним, ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил Владимиру Путину развернуть производство морских дронов на предприятиях города. Большие компетенции остались еще с советских времен.