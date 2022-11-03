Сальдо: в здании администрации Голой Пристани работали только гражданские специалисты
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что гражданские специалисты, которые организовали эвакуацию жителей в регионе, работали в здании администрации Голопристанского муниципального округа. Напомним, по нему в ночь на четверг, 3 ноября, нанесли удар украинские военные.
«Представителям киевского режима было прекрасно известно, что в здании администрации нет и не было военных, там круглосуточно работали только гражданские специалисты, которые организовали эвакуацию», - отметил Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, лишь по счастливой случайности никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что Украина пыталась сорвать эвакуацию людей в Херсонской области ударом из РСЗО HIMARS. Об этом сообщает администрация Херсонской области. В администрации сообщили, что погибших и пострадавших непосредственно в результате удара, к счастью, не оказалось.
Как отметили в администрации, враг нанес ракетный удар по зданию администрации Голопристанского муниципального округа. Уточняется, что удар был нанесен сегодня ночью, около 01.15.