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Сальдо: в здании администрации Голой Пристани работали только гражданские специалисты

Виктория Ивашечкина
15:57 03.11.2022
По зданию в ночь на четверг, 3 ноября, украинские военные нанесли удар.
Сальдо: в здании администрации Голой Пристани работали только гражданские специалисты
© Фото: Пресс-служба Минобороны РФ, РИА Новости
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Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что гражданские специалисты, которые организовали эвакуацию жителей в регионе, работали в здании администрации Голопристанского муниципального округа. Напомним, по нему в ночь на четверг, 3 ноября, нанесли удар украинские военные.

«Представителям киевского режима было прекрасно известно, что в здании администрации нет и не было военных, там круглосуточно работали только гражданские специалисты, которые организовали эвакуацию», - отметил Сальдо в своем Telegram-канале

По его словам, лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что Украина пыталась сорвать эвакуацию людей в Херсонской области ударом из РСЗО HIMARS. Об этом сообщает администрация Херсонской области. В администрации сообщили, что погибших и пострадавших непосредственно в результате удара, к счастью, не оказалось. 

Как отметили в администрации, враг нанес ракетный удар по зданию администрации Голопристанского муниципального округа. Уточняется, что удар был нанесен сегодня ночью, около 01.15.

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