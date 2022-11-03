В МИД РФ заявили, что Британия обучает в Очакове украинских диверсантов

Ранее ведомство выразило решительный протест послу Британии в связи с причастностью Лондона к теракту с кораблями ЧФ.

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Великобритания обучает в Очакове Николаевской области украинских подводных диверсантов для действий в акваториях Черного и Азовского морей. Об этом заявили в МИД России.

«Укрепление британо-украинского военно-морского сотрудничества осуществляется в рамках программы "Объединенная многонациональная группа по подготовке - Украина". Работа ведется в Очакове Николаевской области и включает подготовку подводных диверсантов для действий в акваториях Черного и Азовского морей», - говорится в заявлении на сайте министерства.

Также в сообщении МИД сказано, что на побережье и в акватории Черного моря вблизи Одессы, Николаева и Очакова при участии британских специалистов были проведены водолазные спуски, в том числе осуществлен учебный подрыв объекта.

Ранее сообщалось, что ведомство выразило решительный протест послу Британии Деборе Броннерт в связи с причастностью Лондона к теракту с кораблями Черноморского флота.

В четверг, 3 ноября, дипломата вызвали в Министерство иностранных дел России. У здания на Смоленской площади Броннерт встретила толпа митингующих. Они протестовали против политики Лондона, на плакатах было написано: «Страна-террорист».