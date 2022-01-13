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Чубайс заявил, что Путин увел Россию с тупикового пути развития

Виктория Ивашечкина
15:29 13.01.2022
В ходе Гайдаровского форума он отметил, что на данный момент мир совершает крупный энергетический переход.
Чубайс заявил, что Путин увел Россию с тупикового пути развития
© Фото: Konstantin Kokoshkin, RussianLook, globallookpress
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Российский глава Владимир Путин обозначил достижение Россией цели углеродной нейтральности и тем самым увел ее с тупикового пути развития. Об этом рассказал специальный представитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс в ходе Гайдаровского форума.

По его словам, на данный момент мир совершает энергетический переход. В частности, от старых, невозобновляемых источников энергии (уголь, нефть, газ) к чистым (ветер, солнце, атом, гидроэнергетика). По мнению Чубайса в этой сфере возможны две стратегии игнорирование необходимости энергетического перехода и пересмотр энергосистемы.

«Первая стратегия, если уйти от дипломатии, называется тупой, а вторая - smart strategy. Точку поставил Путин Владимир Владимирович, который сказал в октябре прошлого года: Россия принимает целеполагание в виде углеродной нейтральности не позже чем 2060 год», - рассказал Чубайс.

По его словам, вторая стратегия предусматривает пересмотр энергетической системы при максимальном использовании существующих преимуществ. По мнению Анатолия Чубайса, если был бы выбран «тупой» путь развития, то через 20-30 лет Россия чувствовала себя так же, как страна без интернета.

Ранее Анатолий Чубайс заявил, что Россия может сохранить статус великой энергетической державы за счет экспорта водорода в будущем.

В ходе Петербургского международного экономического форума в июне прошлого года он отметил, что, по оценкам специалистов отрасли, действующая газотранспортная система без серьезной модернизации ГТС способна использовать по крайней мере 10% пропускных мощностей для транспортировки водорода.

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