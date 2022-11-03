В стране и мире Российская ПВО сбила четыре украинские ракеты над Херсоном Андрей Аркадьев Как сообщает корреспондент с места событий, взрывы были очень громкие. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Силы ПВО сбили четыре ракеты, выпущенные украинскими войсками по Херсону, сообщил корреспондент «Звезды» Александр Турчин. «Буквально несколько минут назад произошли взрывы над Херсоном. Четыре ракеты были сбиты российским ПВО. Взрывы были громкие, дети поразбегались с детских площадок, прячутся», - сказал он. Ранее сообщалось, что ВСУ пытались сорвать эвакуацию людей в Голой Пристани ударом РСЗО HIMARS. Экспертное мнение и аналитика