Спецназ уничтожил командный пункт «противника» под Новосибирском
Под Новосибирском прошли учения спецназа Центрального военного округа, в ходе которых бойцы разгромили «вражеский» командный пункт.
Находившийся в лесу лагерь противника удалось обнаружить при помощи беспилотников «Тахион». Затем военнослужащие выдвинулись в заданный район, провели доразведку местности, используя комплекс «Стрелец».
Спецназовцы направились к лагерю на бронеавтомобилях «Тигр» и уничтожили неприятеля из крупнокалиберных пулеметов «Корд».
Сломив сопротивление противника, штурмовые группы с новейшими автоматами АК-12 зачистили лагерь и захватили секретные документы. В тренировке задействовали более 200 бойцов спецназа и 20 единиц техники.
В декабре в Кемеровской области прошли учения, в ходе которых разведчики ЦВО разгромили условных диверсантов в заснеженных полях.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Игорь Крондо