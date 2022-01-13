Армия Спецназ уничтожил командный пункт «противника» под Новосибирском В тренировке задействовали более 200 бойцов спецназа и 20 единиц техники. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Под Новосибирском прошли учения спецназа Центрального военного округа, в ходе которых бойцы разгромили «вражеский» командный пункт. Находившийся в лесу лагерь противника удалось обнаружить при помощи беспилотников «Тахион». Затем военнослужащие выдвинулись в заданный район, провели доразведку местности, используя комплекс «Стрелец». Спецназовцы направились к лагерю на бронеавтомобилях «Тигр» и уничтожили неприятеля из крупнокалиберных пулеметов «Корд». Сломив сопротивление противника, штурмовые группы с новейшими автоматами АК-12 зачистили лагерь и захватили секретные документы. В тренировке задействовали более 200 бойцов спецназа и 20 единиц техники. В декабре в Кемеровской области прошли учения, в ходе которых разведчики ЦВО разгромили условных диверсантов в заснеженных полях. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Игорь Крондо В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика