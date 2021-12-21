Разведчики ЦВО разгромили условных диверсантов в заснеженных полях Кузбасса

Разведчики Центрального военного округа в снегах Кузбасса уничтожили условных диверсантов.

Бойцы провели учебный рейд. Задача - найти и ликвидировать разведгруппу противника. Когда головной дозор обнаружил неприятеля, военнослужащие развернулись в боевой порядок и открыли плотный огонь.

В шлемах и штурмовых бронежилетах активно действовать в глубоком снегу совсем не просто. Но отличная физподготовка разведчиков позволила успешно выполнить задачу.

Бойцы попутно отработали навыки армейской тактической стрельбы - эту дисциплину сейчас активно внедряют во всех подразделениях.

Ранее сообщалось об учениях спецназа ЦВО под Новосибирском. Тогда был нанесен сокрушительный удар по условным бандитам. Бойцы несколькими группами атаковали «противника» с разных направлений и разгромили его.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов