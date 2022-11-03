МИД России выразил решительный протест послу Британии после теракта с кораблями ЧФ

Напомним, что сегодня, 3 ноября, британского дипломата вызвали в Министерство иностранных дел России. У здания на Смоленской площади ее встретила толпа митингующих.

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МИД России выразил решительный протест послу Британии Деборе Броннерт в связи с причастностью Лондона к террористической атаке на корабли Черноморского флота.

«Послу был заявлен решительный протест в связи с активным участием британских военных специалистов в подготовке и снабжении подразделений сил специальных операций Украины, в том числе с целью проведения диверсионных операций на море», - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, что сегодня, 3 ноября, британского дипломата вызвали в Министерство иностранных дел России. У здания на Смоленской площади Броннерт встретила толпа митингующих. Они протестовали против политики Лондона, на плакатах было написано «Страна-террорист».

В российском МИД Броннерт предупредили, что, если такие акты будут продолжаться, вся ответственность за их последствия будет на совести британских властей.