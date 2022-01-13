Песков заявил, что Россия настроена продолжать диалог с США

Россия настроена на продолжение диалога с США, у нее никогда не было недостатка политической воли к переговорам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В России никогда не было дефицита политической воли к переговорам, к продолжению переговоров. Наоборот, мы неоднократно наталкивались на нежелание наших контрагентов эти переговоры вести. И я не сомневаюсь, что не будет дефицита к политической воле продолжать переговоры и дальше», - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, видит ли президент Владимир Путин смысл в продолжении диалога.

При этом Песков уточнил, что по принципиальным вопросам, который сейчас обсуждают государства, не может быть процесса ради процесса и важен конкретный результат.

Переговоры России и США в Женеве прошли 9 и 10 января. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что снятие напряженности в мире сейчас зависит от действий Соединенных Штатов, им придется либо согласиться на предложенные Россией меры безопасности, либо взять на себя возможные последствия отсутствия гарантий.