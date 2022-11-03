Проходит обмен пленными с Украиной по формуле «107 на 107».

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о новом обмене пленными с Украиной по формуле «107 на 107». Об этом он сообщил у себя в Тelegram-канале.

«Сегодня возвращаем из украинских застенков 107 наших бойцов. Украине отдаем столько же пленных, в основном опять вээсушников», - написал он.

Пушилин уточнил, что из общего числа освобожденных 65 человек - из Донецкой и Луганской народных республик.

В октябре Россия и Украина также обменялись пленными. Среди них были 72 российских моряка с гражданских судов.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов