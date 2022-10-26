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В Таиланде нашли тело пропавшей шесть дней назад россиянки

Елизавета Потейчук
09:03 26.10.2022
В прошлый четверг женщина вышла из гостиницы на Пхукете и не вернулась.
В Таиланде нашли тело пропавшей шесть дней назад россиянки
© Фото: Carola Frentzen, dpa, Globallookpress
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Генеральный консул России в городе Пхукет Владимир Соснов сообщил, что на таиландском курортном острове было найдено тело российской туристки, которая пропала из отеля 20 октября. В прошлый четверг женщина вышла из гостиницы на острове и не вернулась.

«Полиция Пхукета сообщила в генеральное консульство сегодня утром, что тело пропавшей гражданки РФ найдено в море примерно в километре от того места, где она предположительно вошла в воду, и где на пляже остались ее вещи», - сообщил дипломат в беседе с РИА Новости.

Вещи пропавшей обнаружили на пляже вблизи отеля. Поисковая операция продолжалась до утра среды. После полицейские сообщили, что опознали тело россиянки по фотографии и проинформировали об этом генконсульство РФ.

Ранее четверо туристов пропали на курильском острове Итуруп. По данным МЧС, у трех участников туристической группы появились симптомы тахикардии, аллергии и повышение температуры.

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