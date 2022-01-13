Постпред РФ в ОБСЕ назвал причину причиной деградации отношений России и Европы

Политика Соединенных Штатов и Североатлантического альянса по сдерживанию России - одна из причин системной деградации на пространстве ОБСЕ. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета Организации.

«Видим, насколько удручающе сегодняшнее состояние дел на пространстве ОБСЕ. Налицо все признаки ее системной деградации. Причин тому много. Одна из главных - политика США и НАТО по сдерживанию России», - заявил он.

Лукашевич напомнил, что страны Запада регулярно проводят крупные учения у российских границ, размещается военная инфраструктура, развертываются ударные вооружения, что угрожает безопасности РФ.

Постпред отметил, что в основе инициативы российской стороны - одобренный лидерами стран Евро-Атлантики и Евразии принцип неделимости безопасности, но в конечном итоге Москве нужны юридические гарантии безопасности.

«Наши партнеры систематически не выполняют политические обязательства, не говоря уже об устных заверениях и обещаниях, что нивелировало все ранее предпринятые попытки российской стороны остановить негативные тенденции в развитии военно-стратегической ситуации в зоне ответственности ОБСЕ», - добавил он.

Лукашевич напомнил, что США своими действиями уничтожили Договор по ПРО. Кроме того, так и не было ратифицировано Соглашение об адаптации ДОВСЕ, прекратил действие ДРСМД, бесповоротно подорван ДОН.

Второго февраля 2019 года США начали процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, 2 августа договор прекратил свое существование. Вашингтон обвинил Москву в якобы нарушении ряда пунктов документа.

Уже 18 августа Пентагон провел испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность которой составила более 500 километров, что является запрещенной характеристикой в рамках ДРСМД.

Также сообщается, что В МИД РФ назвали лукавой и двуличной позицию Запада по нерасширению НАТО.