Командующий Балтфлотом передал медаль «Золотая Звезда» родственникам героя-танкиста

Старший лейтенант Валерий Паламарчук неоднократно участвовал в наступательных операциях, умело и уверенно руководя ротой и уничтожая украинских боевиков.

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Командующий Балтийским флотом Виктор Лиина вручил медаль «Золотая Звезда» родственникам старшего лейтенанта Валерия Паламарчука. Это произошло в Доме офицеров Балтийского флота в Калининграде.

Получивший звание Героя России посмертно Паламарчук в марте 2022 года командовал танковым взводом на территории ЛНР. Тогда он принял командование танковой ротой после гибели командовавшего ею старшего лейтенанта.

Паламарчук неоднократно участвовал в наступательных операциях, умело и уверенно руководя ротой. 9 августа 2022 года в селе Граково Харьковской области враг предпринял наступление превосходящими силами. Тогда экипаж Паламарчука уничтожил три танка противника, БМП и до 30 украинских боевиков. Противник отступил.

К 12 часам противник успел перегруппироваться и бросился в новую атаку. Валерий вылез из танка, чтобы приступить к корректировке огня подчиненных ему подразделений и приданой артиллерии. В этот момент рядом разорвался украинский снаряд. Паламарчук получил ранение груди. Медики пытались спасти старшего лейтенанта, но безуспешно - Валерий Паламарчук скончался в госпитале.

Ранее публиковались кадры подготовки мобилизованных на комплексе «Хризантема-С» под Калининградом.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов