Армия Армия Армия

Командующий Балтфлотом передал медаль «Золотая Звезда» родственникам героя-танкиста

14:48 03.11.2022
Старший лейтенант Валерий Паламарчук неоднократно участвовал в наступательных операциях, умело и уверенно руководя ротой и уничтожая украинских боевиков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Командующий Балтийским флотом Виктор Лиина вручил медаль «Золотая Звезда» родственникам старшего лейтенанта Валерия Паламарчука. Это произошло в Доме офицеров Балтийского флота в Калининграде. 

Получивший звание Героя России посмертно Паламарчук в марте 2022 года командовал танковым взводом на территории ЛНР. Тогда он принял командование танковой ротой после гибели командовавшего ею старшего лейтенанта. 

Паламарчук неоднократно участвовал в наступательных операциях, умело и уверенно руководя ротой. 9 августа 2022 года в селе Граково Харьковской области враг предпринял наступление превосходящими силами. Тогда экипаж Паламарчука уничтожил три танка противника, БМП и до 30 украинских боевиков. Противник отступил. 

К 12 часам противник успел перегруппироваться и бросился в новую атаку. Валерий вылез из танка, чтобы приступить к корректировке огня подчиненных ему подразделений и приданой артиллерии. В этот момент рядом разорвался украинский снаряд. Паламарчук получил ранение груди. Медики пытались спасти старшего лейтенанта, но безуспешно - Валерий Паламарчук скончался в госпитале. 

Ранее публиковались кадры подготовки мобилизованных на комплексе «Хризантема-С» под Калининградом.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:51 Армия
В Минобороны России заявили об уничтожении украинского вертолета Ми-8 в Херсонской области
14:04 Армия
Пушилин заявил о новом обмене пленными с Украиной
13:16 В стране и мире
В Кремле заявили, что Россия вернулась в зерновую сделку, доверяя Турции как партнеру
12:01 В стране и мире
Видео
ФСБ задержала боевиков Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на Дагестан
18:54 В стране и мире
Видео
Строки, вдохновленные личным: музыкант Фролов-Крымский выступил перед участниками СВО в госпитале Вишневского
Популярное
Видео
Шойгу сообщил об уничтожении почти 200 иностранных наемников в зоне СВО за две недели
Кремль: зерновая сделка приобретает рискованный и опасный характер
Видео
Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в России
Видео
Корреспондент «Звезды» прошел через минные поля, чтобы увидеть бойцов БАРС в зоне СВО
Видео
Путин на «Валдае» рассказал анекдот про кризис и русских
Видео
Путин: Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.