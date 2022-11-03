Противотанковый «цветок»: мобилизованных научили управлять комплексом «Хризантема-С» под Калининградом

В учебно-боевых стрельбах были задействованы более 20 единиц вооружения и военной техники, ПТРК «Хризантема-С», комплексы радиопомех и беспилотники.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

На полигоне в Калининградской области военнослужащих, мобилизованных для участия в спецоперации на Украине, научили управлять самоходными противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) «Хризантема-С».

Министерство обороны РФ показало кадры погрузки ракет в комплекс, а также их пуск. На видео боевая машина, которая выдвигает пусковую установку. После наведения экипаж осуществляет пуск противотанковой ракеты.

В учебно-боевых стрельбах были задействованы более 20 единиц вооружения и военной техники, ПТРК «Хризантема-С», комплексы радиопомех и беспилотники. Комплекс на базе боевой машины пехоты БМП-3 несет 15 ракет различных типов, находящихся в транспортно-пусковых контейнерах.

Помимо бронированной техники ПТРК способен вести огонь по низколетящим малоскоростным воздушным целям, катерам и малотоннажным кораблям, живой силе противника.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов