Противотанковый «цветок»: мобилизованных научили управлять комплексом «Хризантема-С» под Калининградом
На полигоне в Калининградской области военнослужащих, мобилизованных для участия в спецоперации на Украине, научили управлять самоходными противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) «Хризантема-С».
Министерство обороны РФ показало кадры погрузки ракет в комплекс, а также их пуск. На видео боевая машина, которая выдвигает пусковую установку. После наведения экипаж осуществляет пуск противотанковой ракеты.
В учебно-боевых стрельбах были задействованы более 20 единиц вооружения и военной техники, ПТРК «Хризантема-С», комплексы радиопомех и беспилотники. Комплекс на базе боевой машины пехоты БМП-3 несет 15 ракет различных типов, находящихся в транспортно-пусковых контейнерах.
Помимо бронированной техники ПТРК способен вести огонь по низколетящим малоскоростным воздушным целям, катерам и малотоннажным кораблям, живой силе противника.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов