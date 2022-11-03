РФ получила от Украины уведомление о денонсации соглашения об образовании

Получение уведомления не означает прекращения действия соглашения, для этого есть специальная процедура, пояснили в Минобрнауки.

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Россия получила от Украины уведомление о денонсации соглашения об образовании. Об этом сообщила заместитель главы Минобрнауки РФ Наталья Бочарова.

«Да, такую бумагу мы уже получили... Мы на нее отреагировали», - цитирует ее РИА Новости.

Бочарова уточнила, что получение уведомления не означает прекращения действия соглашения, для этого есть специальная процедура.

По словам замминистра, соглашение прекратит свое действие по истечении определенного времени. Получившие образование в России украинские граждане будут подтверждать его по другой процедуре, пояснила Бочарова.

Ранее Украина вышла из соглашения об увековечивании памяти о героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне.