В Кремле назвали возможные санкции США инициативой по разрыву отношений

Возможные новые санкции США в отношении России можно приравнять к инициативе по разрыву отношений с учетом неминуемого ответа на них. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Речь идет о санкциях, которые по свей сути и с учетом неминуемого адекватного ответа фактически можно приравнять к инициативе по разрыву отношений», - сказал он журналистам.

По словам Пескова, формулировку, в которой преподносятся санкции, иным способом трактовать невозможно.

Законопроект о новых санкциях ранее представила группа из 25 сенаторов-демократов США. Они направлены против ряда российских чиновников и финансовых структур. Инициаторы рестрикций предлагают запретить операции с суверенным долгом России, а также обложить санкциями один из целого перечня российских финансовых институтов. Санкции против российских чиновников и банков сенаторы предлагалось ввести еще осенью прошлого года в качестве поправки к оборонному бюджету, но тогда республиканцы заблокировали прохождение законопроекта.