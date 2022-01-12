В Конгрессе США представили законопроект о санкциях против России

Группа из 25 сенаторов-демократов США представила очередной законопроект о санкциях против ряда российских чиновников и финансовых структур. Инициаторы рестрикций предлагают запретить операции с суверенным долгом России, а также обложить санкциями один из целого перечня российских финансовых институтов, пишет РИА Новости.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что администрация главы Белого дома Джо Байдена поддержала данный законопроект. Санкционные инициативы против российских чиновников и банков сенаторы предлагали ввести еще осенью прошлого года в качестве поправки к оборонному бюджету, но тогда республиканцы заблокировали прохождение законопроекта.

До этого представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что официальный Вашингтон рассчитывает, что до введения санкций против Москвы дело не дойдет. Для Белого дома вопрос ограничений не является первостепенным, отметил он.