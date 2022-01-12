Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Конгрессе США представили законопроект о санкциях против России

Ян Брацкий
23:24 12.01.2022
Инициаторы ограничений предлагают запретить операции с суверенным долгом России, а также обложить санкциями один из крупнейших банков.
В Конгрессе США представили законопроект о санкциях против России
© Фото: pexels.com
Читайте нас на:

Группа из 25 сенаторов-демократов США представила очередной законопроект о санкциях против ряда российских чиновников и финансовых структур. Инициаторы рестрикций предлагают запретить операции с суверенным долгом России, а также обложить санкциями один из целого перечня российских финансовых институтов, пишет РИА Новости.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что администрация главы Белого дома Джо Байдена поддержала данный законопроект. Санкционные инициативы против российских чиновников и банков сенаторы предлагали ввести еще осенью прошлого года в качестве поправки к оборонному бюджету, но тогда республиканцы заблокировали прохождение законопроекта.

До этого представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что официальный Вашингтон рассчитывает, что до введения санкций против Москвы дело не дойдет. Для Белого дома вопрос ограничений не является первостепенным, отметил он.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:02 В стране и мире
Видео
«Разговор по душам»: в МИД РФ подвели итоги встречи с НАТО в Брюсселе
19:27 В стране и мире
В Минобороны России назвали ключевые вопросы в отношениях с НАТО
18:08 Спорт
Российские фигуристы Мозалев, Кондратюк и Семененко заняли первые три места в короткой программе на ЧЕ
17:25 Армия
Видео
Самолет Минобороны с 146 россиянами вылетел из Алма-Аты в Москву
17:08 В стране и мире
Видео
В НАТО заявили о готовности обсуждать с РФ вопрос ядерной политики и взаимное ограничение на ракетные вооружения
Популярное
Отец девятилетней студентки МГУ Тепляковой попросил педагогов о «неофициальном» экзамене
Видео
Спасенный в тундре: потерявшийся на Ямале рассказал, как ему удалось выжить в 40-градусный мороз
Врач предупредил о смертельной опасности бессонницы
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с использованием голосовых роботов
Мясников назвал источник новых штаммов COVID-19
Видео
Секунды до столкновения: кадры спасения пилота из упавшего на рельсы самолета в США
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.