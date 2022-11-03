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В Кремле заявили, что не обсуждают снятие моратория на смертную казнь

Тимур Шерзад
13:36 03.11.2022
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление зампредседателя Совбеза России Медведева относительно того, что мораторий на смертную казнь в России могут и отменить. 
В Кремле заявили, что не обсуждают снятие моратория на смертную казнь
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведется обсуждения снятия моратория на смертную казнь.  

Журналисты попросили Пескова прокомментировать заявление зампредседателя Совбеза России Медведева относительно того, что мораторий на смертную казнь в России могут и отменить. 

«Нет, в настоящий момент дискуссия не ведется», - сообщил пресс-секретарь президента. 

Медведев предположил снятие моратория из-за вредительства саботажников и диверсантов на территории России. 

Также Песков сказал, что Россия вернулась в зерновую сделку, доверяя Турции как партнеру.

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