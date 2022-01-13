Попавшая в реанимацию Проклова рассказала о своем самочувствии

Российская актриса, заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова, находящаяся в отделении интенсивной терапии с поврежденным мозжечком, в беседе РИА Новости рассказала, что чувствует себя лучше. Кроме того, она призналась, что надеется вернуться к творческой деятельности уже в марте.

«Я нахожусь в реанимации, мне не разрешают здесь разговаривать. Единственное, что я могу сказать, во-первых, спасибо за беспокойство. Мне оказывается всевозможная медицинская помощь, и мне уже лучше, чем было. Я стараюсь выбраться из этой ситуации, надеюсь, все получится и к марту, как мне обещают, я уже смогу выйти на сцену», - сказала она.

Ранее Проклова рассказала «Звезде», что после повреждения мозжечка ее умственные функции не были снижены. Артистка также раскрыла подробности предстоящего лечения.