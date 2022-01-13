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Коэффициент распространения COVID-19 в РФ вырос до максимума с середины октября

Анна Назайкина
12:05 13.01.2022
За последние 24 часа в стране выявили 21 155 новых случаев инфицирования коронавирусом в 85 регионах.
Коэффициент распространения COVID-19 в РФ вырос до максимума с середины октября
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Коэффициент распространения COVID-19 в России сегодня, 13 января, достиг 1,12 - для страны это  максимум с 19 октября прошлого года, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За последние 24 часа в стране выявили 21 155 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Вылечиться от новой инфекции за сутки удалось 25 984 россиянам. Скончались от инфекции 740 человек. Как отмечается, у 14% инфицированных болезнь протекает бессимптомно.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлено 5 490 новых случаев заражения коронавирусом. На втором месте находится Санкт-Петербург - там обнаружили 1 839 новых случаев COVID-19. Далее следует Московская область, где за сутки количество инфицированных выросло на 1 556. Наименьшее число заболевших за сутки - в Тыве(15), Ненецком автономном округе(8) и на Чукотке(4).

Таким образом, общее количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 10 723 305. За весь период зафиксировано 319 172 летальных исходов, выздоровело 9 784 348 человек.

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