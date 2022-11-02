ВСУ за сутки выпустили девять снарядов по району промзоны ТЭЦ Энергодара и территории рядом с ЗАЭС
Украинские националисты выпустили девять снарядов по району промзоны ТЭЦ Энергодара и территории рядом с ЗАЭС. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В течение суток артиллерией ВСУ выпущено девять снарядов по району промышленной зоны ТЭЦ города Энергодара и территории, прилегающей к атомной электростанции», - сказал он в ходе брифинга.
Как отметил Конашенков, киевский режим продолжает провокации для того, чтобы создать техногенную катастрофу на крупнейшей в Европе атомной электростанции.
По словам представителя оборонного ведомства, ВСУ вели стрельбу из подконтрольных киевскому режиму районов населенных пунктов Марганец и Червоногригоровка в Днепропетровской области.
«Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены», - добавил Конашенков.
Накануне, 1 ноября, в Международном агентстве по атомной энергии сообщили о взрыве мины за периметром Запорожской АЭС.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.