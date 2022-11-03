В трех областях Украины ввели веерные отключения электричества

Согласно заявлению НЭК «Укрэнерго», ограничения всех категорий потребителей нужны для снижения нагрузки на сетки.

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В украинской энергетической компании «Укрэнерго» сообщили об введении ограничений электроэнергии для всех потребителей в Днепропетровской, Кировоградской и подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области.

«Временные контролируемые ограничения всех категорий потребителей нужны для снижения нагрузки на сетки, поддержания стабильного баланса энергосистем и избежания повторных аварий», - говорится в сообщении НЭК.

Ранее в центральных областях Украины было повреждено оборудование магистральной сети энергосистемы. Как сообщила НЭК «Укрэнерго», в Киевской, Черниговской и Житомирской областях принято решение ввести ограничения на потребление электроэнергии. Там же добавили, что были зафиксированы новые обстрелы энергетической инфраструктуры страны.