В трех областях Украины ввели веерные отключения электричества
В украинской энергетической компании «Укрэнерго» сообщили об введении ограничений электроэнергии для всех потребителей в Днепропетровской, Кировоградской и подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области.
«Временные контролируемые ограничения всех категорий потребителей нужны для снижения нагрузки на сетки, поддержания стабильного баланса энергосистем и избежания повторных аварий», - говорится в сообщении НЭК.
Ранее в центральных областях Украины было повреждено оборудование магистральной сети энергосистемы. Как сообщила НЭК «Укрэнерго», в Киевской, Черниговской и Житомирской областях принято решение ввести ограничения на потребление электроэнергии. Там же добавили, что были зафиксированы новые обстрелы энергетической инфраструктуры страны.