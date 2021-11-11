Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

В «Эвертоне» прокомментировали возможный трансфер Головина за 46 млн евро

Елизавета Потейчук
17:01 11.11.2021
Представитель «Эвертона» опроверг слухи о возможном трансфере российского полузащитника за 46 миллионов евро.
В «Эвертоне» прокомментировали возможный трансфер Головина за 46 млн евро
© Фото: Jonathan Moscro, imago-images, Globallookpress
Читайте нас на:

Спортивный директор футбольного клуба «Эвертон» Марсель Брандс отреагировал на слухи о том, что за российского футболиста Александра Головина ФК «Монако» попросил 46 миллионов евро. Вероятные сведения об этом публиковал Liverpool Echo.

«Информация, что "Монако" запросил у нас за Головина 46 миллионов евро - это абсолютная чушь», - цитирует «Спорт-Экспресс» слова Брандса.

Ранее стало известно, что российских спортсменов хотят обязать благодарить своих учителей. Правительство России разработало законопроект, который обязывает спортсменов до 23 лет платить отступные, если те захотят перейти из национальных клубов в иностранные.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:36 В стране и мире
Видео
Путин считает Достоевского гениальным писателем и патриотом России
17:20 Армия
Видео
«Я видел эти лица»: генерал-лейтенант Мурадов вспомнил о первом обмене военнопленными в Нагорном Карабахе
17:13 Вопросы истории
Видео
В Калужской области перезахоронили останки героев-десантников, погибших в годы войны
16:29 В стране и мире
Видео
Туристы задержанного на сутки рейса из Египта приземлились в Екатеринбурге
17:03 В стране и мире
Кирилл Серебренников возместил 128 миллионов рублей ущерба по делу «Седьмой студии»
Популярное
Александр Лукашенко призвал Евросоюз подумать о транзите перед вводом санкций
На Болдуина подали в суд после гибели оператора на съемках фильма
Видео
Вернуться домой: как ЦПВС помогает сирийским беженцам выйти из лагеря «Рукбан»
Видео
Крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен» отслеживают действия ВМС США в Черном море
Раскрыта тайна «черной дыры» в Тихом океане
Видео
В метро Москвы произошла драка на станции «Улица 1905 года»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.