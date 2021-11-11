В «Эвертоне» прокомментировали возможный трансфер Головина за 46 млн евро

Спортивный директор футбольного клуба «Эвертон» Марсель Брандс отреагировал на слухи о том, что за российского футболиста Александра Головина ФК «Монако» попросил 46 миллионов евро. Вероятные сведения об этом публиковал Liverpool Echo.

«Информация, что "Монако" запросил у нас за Головина 46 миллионов евро - это абсолютная чушь», - цитирует «Спорт-Экспресс» слова Брандса.

Ранее стало известно, что российских спортсменов хотят обязать благодарить своих учителей. Правительство России разработало законопроект, который обязывает спортсменов до 23 лет платить отступные, если те захотят перейти из национальных клубов в иностранные.