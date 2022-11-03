Ракова и другие фигуранты за стеклом: кадры из зала суда

Сегодня в Мосгорсуде будет рассматриваться вопрос об изменении им меры пресечения.

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Экс-замглавы Минпросвещения Марину Ракову и еще трех фигурантов уголовного дела Максима Инкина, Евгения Зака и Артура Стеценко доставили в зал суда. Соответствующие кадры оказались в распоряжении «Звезды».

Как сообщалось ранее, сегодня в Мосгорсуде будет рассматриваться вопрос об изменении им меры пресечения.

Напомним, что накануне, 2 ноября, следствие попросило суд отпустить из следственного изолятора экс-замглавы ведомства. Впоследствии стало известно, что поступила просьба изменить Раковой меру пресечения на запрет определенных действий.