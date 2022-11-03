Трамп обвинил генпрокурора Нью-Йорка в ведении против него «войны»
Бывший американский лидер Дональд Трамп подал иск против генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс. Он обвиняет ее в злоупотреблении служебными полномочиями и ведении «войны» против него.
В иске, который был подан в округе Палм-Бич, Джеймс обвиняют в том, что она нарушила законы во Флориде и Нью-Йорке, когда проходило расследование деловых операций бывшего президента Соединенных Штатов.
В документе, на который ссылается New York Post, Трамп обвинил генпрокурора в том, что она, по его словам, ведет против него, его близких, дела и партнеров «войну устрашения».
Утверждается, что Джеймс якобы сформировала в своем офисе линию запугивания и преследования бывшего главы государства. Кроме того, в соцсетях Трамп заявил, что Джеймс вместо того, чтобы бороться с преступностью, совершает нападки «на великие и уважаемые компании». Речь идет о Trump Organization.
Ранее стало известно, что, по данным соцопроса, большинство американцев не поддержат кандидатуры действующего лидера Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа на президентских выборах, которые пройдут в США в 2024 году.