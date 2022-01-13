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На Каспийской флотилии стартовал новый этап ревакцинации от COVID-19

10:43 13.01.2022
Всего от новой коронавирусной инфекции ревакцинировались более 133 тысяч военнослужащих Южного военного округа.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России
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На Каспийской флотилии начался новый этап ревакцинации от COVID-19. Процедура проходит в 412-м военном госпитале, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Перед тем как сделать прививку, пациентов осматривают врач-терапевт и инфекционист. Также необходимо сдать тест на антитела.

В новом году на Каспийской флотилии не выявлено случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба со ссылкой на врача-инфекциониста Салихат Фатахову.

Препарат «Спутник V», который получают военнослужащие, двухкомпонентный. Вакцина вводится внутримышечно, вначале один компонент, а через три недели второй. Процедура проводится только по желанию, с письменного согласия людей.

Всего более 133 тысяч военнослужащих Южного военного округа ревакцинировались от COVID-19. Повторную прививку получили те, кто прошел полный цикл вакцинации до августа.

В декабре на расширенном заседании коллегии Минобороны президент РФ Владимир Путин заявил, что в Вооруженных силах страны были приняты меры по борьбе с коронавирусом, что позволило справиться с ситуацией и не допустить массового распространения инфекции.

Ранее водолазы Каспийской флотилии отработали навыки подводной стрельбы. Занятия проходили в бассейне и в барокамере на базе современного учебно-тренировочного комплекса. Боевые пловцы выполняли упражнения в полной экипировке.

Материал подготовил Андрей Аркадьев

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