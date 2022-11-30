Минфин предложил ввести минимальную розничную цену на тихие вина

Предполагается, что минимальная розничная цена на тихие вина может составить менее 239 рублей.

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Министерство финансов Российской Федерации хочет ввести минимальные розничные цены на весь алкоголь, в том числе на тихое вино и пиво. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя главы ведомства Алексея Сазонова.

«Предлагаем расширить практику применения МРЦ, то есть дать правительству право устанавливать такой минимум на все виды алкогольной продукции, в том числе на тихие вина и пиво. А дальше в зависимости от ситуации правительство решит, как такое право должно быть реализовано»,— сказал чиновник.

Предполагается, что минимальная розничная цена на тихие вина может составить менее 239 рублей. Сейчас в регионах средняя стоимость напитка в магазинах составляет 250–257 рублей.

Напомним, в этом году в России запретили называть вином напитки не из винограда. Эта норма установлена федеральным законом «О виноградарстве и виноделии в РФ».

Если производители будут именовать «вином» напитки, сделанные не из винограда, то их продукцию признают фальсифицированной. Алкогольные напитки на основе фруктов теперь следует называть «плодовая алкогольная продукция».