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В Брянской области загорелись резервуары с нефтепродуктами на площади 1800 кв. м.

Сергей Лебедев
06:37 30.11.2022
К тушению привлечено более 80 человек и 30 единиц техники, задействован пожарный поезд.
В Брянской области загорелись резервуары с нефтепродуктами на площади 1800 кв. м.
© Фото: mchs.gov.ru
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В среду в Суражском районе Брянской области загорелись резервуары с нефтепродуктами. Об этом утром сообщил глава региона Александр Богомаз.

«На месте работают пожарно-спасательные расчеты. Площадь пожара составляет 1800 кв. м», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

К тушению привлечено более 80 человек и 30 единиц техники. Задействован пожарный поезд. Также направлена аэромобильная группировка МЧС. Сведений о пострадавших не поступало.

Напомним, сегодня в Красноярске вспыхнул мощный пожар в торговом центре. Его площадь составила 200 квадратных метров.

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