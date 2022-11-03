Без потери качества: кадры применения связных БПЛА в зоне спецоперации

Коптеры «Сибирь-1» и «Грифон» способны перемещаться вместе с наступающими силами без перемещения пунктов управления и потери качества связи.

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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры применения связных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения специальной военной операции.

Операторы БПЛА применяют дроны с установленными ретрансляторами для оперативного расширения зоны покрытия, что в значительной степени повышает мобильность подразделений. Коптеры «Сибирь-1» и «Грифон» способны перемещаться вместе с наступающими силами без перемещения пунктов управления и потери качества связи. Использование связных БПЛА дает возможность повысить скрытность и живучесть подразделений связи, а также грамотно организовать работу каналов передачи данных в труднодоступных условиях местности.

Специальная система подъема аппаратуры «Квазимачта», которая может переносить полезную нагрузку в виде ретранслятора и купольной видеокамеры, способна обеспечивать связь и видеонаблюдение за местоположением украинских военных.

Ранее стало известно, что мобилизованные военнослужащие осваивают управление различными видами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) во время курса интенсивной боевой подготовки. На практических занятиях мобилизованные отрабатывают подготовку БПЛА к полетам и их эксплуатацию в условиях порывистого ветра и низких температур. Аппараты оснащены современными инфракрасными, фото- и видеомодулями, с помощью которых можно обнаружить даже хорошо замаскированного противника даже в темное время суток.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.