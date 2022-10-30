Приручить дрона: мобилизованные осваивают управление БпЛА в Забайкалье
Мобилизованные военнослужащие осваивают подготовку и эксплуатацию беспилотников к полетам с учетом различной скорости ветра и температур воздуха.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Мобилизованные военнослужащие осваивают управление различными видами беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) во время курса интенсивной боевой подготовки. Обучение проходит в Окружном учебном центре Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Забайкальском крае.
Совместно с военнослужащими, обучение проводят сотрудники Технопарка регионального Министерства образования. Вместе с забайкальцами программу обучения операторов БпЛА осваивают мобилизованные из Приморья, Сахалинской области, Камчатского края, Якутии и Бурятии.