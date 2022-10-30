Приручить дрона: мобилизованные осваивают управление БпЛА в Забайкалье

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Подготовка данных операторов проводится в учебном классе на полигоне «Песчанка» с теоретическими и практическими занятиями. Образовательный процесс выстроен таким образом, чтобы за предоставленное время мобилизованные могли овладеть всеми необходимыми компетенциями классического оператора БпЛА с учетом особенностей проведения специальной военной операции.

На практических занятиях мобилизованные отрабатывают подготовку БпЛА к полетам и их эксплуатацию в условиях порывистого ветра и низких температур. Аппараты оснащены современными инфракрасными, фото- и видеомодулями, с помощью которых можно обнаружить даже хорошо замаскированного противника даже в темное время суток.