Армия Армия Армия

Приручить дрона: мобилизованные осваивают управление БпЛА в Забайкалье

05:00 30.10.2022
Мобилизованные военнослужащие осваивают подготовку и эксплуатацию беспилотников к полетам с учетом различной скорости ветра и температур воздуха.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Мобилизованные военнослужащие осваивают управление различными видами беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) во время курса интенсивной боевой подготовки. Обучение проходит в Окружном учебном центре Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Забайкальском крае.

Совместно с военнослужащими, обучение проводят сотрудники Технопарка регионального Министерства образования. Вместе с забайкальцами программу обучения операторов БпЛА осваивают мобилизованные из Приморья, Сахалинской области, Камчатского края, Якутии и Бурятии.

© Минобороны России

Подготовка данных операторов проводится в учебном классе на полигоне «Песчанка» с теоретическими и практическими занятиями. Образовательный процесс выстроен таким образом, чтобы за предоставленное время мобилизованные могли овладеть всеми необходимыми компетенциями классического оператора БпЛА с учетом особенностей проведения специальной военной операции.

На практических занятиях мобилизованные отрабатывают подготовку БпЛА к полетам и их эксплуатацию в условиях порывистого ветра и низких температур. Аппараты оснащены современными инфракрасными, фото- и видеомодулями, с помощью которых можно обнаружить даже хорошо замаскированного противника даже в темное время суток.

© Минобороны России

Материал подготовили Марина Крижановская, Николай Баранов. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:53 В стране и мире
Посольство: в давке в Сеуле погибла одна россиянка
02:38 Армия
Видео
«Два месяца держали в подвале»: освобожденный боец ВС РФ рассказал, как с ним обращались ВСУ
23:33 В стране и мире
Роскомнадзор исключил возможность блокировки Telegram в РФ в настоящее время
22:54 В стране и мире
Роскомнадзор начал блокировку домена t.me
22:25 В стране и мире
«Ренхап»: число погибших в давке в центре Сеула достигло 146 человек
Популярное
Видео
Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в России
Видео
Корреспондент «Звезды» прошел через минные поля, чтобы увидеть бойцов БАРС в зоне СВО
Видео
Путин на «Валдае» рассказал анекдот про кризис и русских
Видео
Путин: Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов
Видео
«Охамели просто»: Путин о признании Западом финансирования переворота на Украине
Видео
Подсветить и обнаружить Су-24 ВСУ: кадры боевой работы МиГ-31 в зоне спецоперации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.