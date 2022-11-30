Макрон прибыл в США на встречу с Байденом

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Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Соединенные штаты с официальным визитом. Об этом с ссылкой на AFP сообщает ТАСС.

По информации издания, пребывание Макрона в США продлится пять дней. В один из них у него пройдет встреча с его американским коллегой Джо Байденом.

Известно, что самолет французского президента приземлился в 19:40 по местному времени на военной базе Эндрюс близ Вашингтона.

В последний раз лидеры Франции и США встречались в Индонезии на полях саммита «Большой двадцатки». Их тогдашняя встреча запомнилась многим тем, что Байден обратил внимание на бицепсы российского оператора, назвав их «пушками».