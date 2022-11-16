Байден на саммите G20 восхитился бицепсами российского оператора

Президент США не только восхитился размером бицепсов члена съемочной группы, но и решил потрогать их.

© Видео: ТРК «Звезда», Первый канал © Фото: ТРК «Звезда», Первый канал

Президент США Джо Байден во время встречи с Эммануэлем Макроном, общаясь с журналистами, неожиданно отметил, что его впечатляют бицепсы одного из операторов.

«Они больше, чем мои голени, взгляните! Вот это парень! Надеюсь, мы с ним на одной стороне», - сказал он на полях саммита G20.

Американскому лидеру сказали, что этот мужчина русский - это был оператор Первого канала Юрий Шолмов. В ответ Байден отметил что ему не важно откуда он, но такие мышцы его действительно впечатлили, он даже назвал их «пушками».

«Мне не важно, откуда он. Ну и бицепсы у него! Мы называем такие пушками», - добавил Байден.

Президент США не только восхитился размером бицепсов члена съемочной группы, но и решил потрогать их. Стоявший рядом с ним французский лидер Эммануэль Макрон согласился с оценкой Байдена.