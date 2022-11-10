Круглосуточная разведка: кадры боевой работы расчетов БПЛА «Орлан-10»

При обнаружении радиосигналов и перехвате переговоров во вскрытый район направляется беспилотник с видеооборудованием, который проводит фото-видеофиксацию, а также точечное распознавание объектов националистов.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России продемонстрировало кадры боевой работы расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан-10» Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса.

Расчеты беспилотников ведут круглосуточную разведку районов боевых действий, используя различные типы полезной нагрузки. Запуск и посадка беспилотников проводится в том числе и в сложных погодных условиях. В зависимости от используемого оборудования расчеты беспилотников проводят радиоразведку, перехватывают переговоры националистов, осуществляют видеосъемку районов дислокации украинских боевиков, а также рассылку СМС-сообщений с призывами сложить оружие абонентам сотовых операторов, которые используют националисты.

Высокое качество разведданных достигается засчет использования комбинированных источников информации: при обнаружении радиосигналов и перехвате переговоров во вскрытый район направляется беспилотник с видеооборудованием, который проводит фото-видеофиксацию, а также точечное распознавание объектов националистов. Так, вскрытые координаты военной инфраструктуры, огневых позиций, районов дислокации личного состава и укрепрайонов противника передаются на командный пункт и артиллерийским подразделениям, которые наносят огневое поражение националистам.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения танка украинских боевиков при помощи ударного беспилотника. Как уточнили в МО РФ, враги пытались стрелять из этого танка по позициям наших войск. Танк прятался за зданиями промышленной застройки, но это его не спасло.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.